В ВС РА НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА ГАРРИ КОКАЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия в Верховный суд Республики Абхазия направлено представление о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По версии органа предварительного расследования, 30 сентября 2021 года примерно в 22:38 часов Кокая Гарри Гурамович, являющийся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на портовой территории, прилегающей к ресторану «Rinna», расположенного по ул.Набережная Махаджиров в городе Сухум, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, с применением огнестрельного оружия - хранившегося при нем пистолета Glock, калибра 9х19 мм, умышленно, зная, что находится в общественном месте, пренебрегая спокойствием жителей, а также граждан, находившихся на территории набережной, и посетителей близ расположенных ресторанов, произвел 5 выстрелов вверх патронами калибра 9х19 мм.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кокая Г.Г., спустя около 14 минут, в 22:52 час вновь, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая спокойствием граждан, направляясь пешим ходом к площади им.С.В.Багапш, на причале с использованием пистолета системы Glock произвел не менее 6 выстрелов вверх патронами калибра 9х19 мм.

В тот же день, 30 сентября 2021 года примерно в 22:53 час Кокая Г.Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на площади им.С.В.Багапш на Набережной Махаджиров в городе Сухум совершил публичное оскорбление представителей власти – министра внутренних дел РА Дбар Д.С., заместителя министра ВД РА, и.о.командира СОБР МВД РА Цвижба Р.С., его заместителя Чачхалиа Д.В., начальника УГАИ МВД РА Агрба Б.В. и сотрудника УГАИ МВД РА Хеция З.З., исполнявших должностные обязанности по пресечению преступления, пренебрежительно назвав их «мусорами» и выражаясь в их адрес нецензурной бранью с целью ущемления их авторитета, унижая их честь и достоинство.