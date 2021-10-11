В ВС РА НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА АЛМАСХАНА АРДЗИНБА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия в Верховный суд Республики Абхазия направлено представление о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмасхана Зурабовича признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
По версии органа предварительного расследования, 01 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум Ардзинба Алмасхан Зурабович, являющийся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, на служебном автотранспортном средстве – автомашине марки «Hyundai Tucson» в кузове черного цвета, за государственным регистрационным знаком А029АА АВН, прибыл к контрольно-пропускному пункту Министерства внутренних дел Республики Абхазия, расположенного по улице Академика Марра строение №35, и, грубо нарушая общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время суток, умышленно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников министерства внутренних дел Республики Абхазия, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия автомата конструкции «Калашникова», калибра 5.45 мм., произвел не менее 20 выстрелов вверх, после чего на вышеуказанной автомашине скрылся с места преступления.
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