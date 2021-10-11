В ВС РА НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА АЛМАСХАНА АРДЗИНБА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

По версии органа предварительного расследования, 01 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум Ардзинба Алмасхан Зурабович, являющийся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, на служебном автотранспортном средстве – автомашине марки «Hyundai Tucson» в кузове черного цвета, за государственным регистрационным знаком А029АА АВН, прибыл к контрольно-пропускному пункту Министерства внутренних дел Республики Абхазия, расположенного по улице Академика Марра строение №35, и, грубо нарушая общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время суток, умышленно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников министерства внутренних дел Республики Абхазия, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия автомата конструкции «Калашникова», калибра 5.45 мм., произвел не менее 20 выстрелов вверх, после чего на вышеуказанной автомашине скрылся с места преступления.