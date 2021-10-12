ГРАЖДАНКА РОССИИ ЗАДЕРЖАНА С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ
Сухум. 12 октября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками СГБ Республики Абхазия во взаимодействии с сотрудниками УКОН МВД Республики Абхазия реализована оперативная информация в отношении лица занимающегося сбытом наркотических средств путем «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.
В результате мероприятий в г. Сухум по ул. Гумистинская была задержана гражданка Российской Федерации Копьева Лариса Олеговна 1980 г.р., в ходе личного досмотра которой были обнаружены и изъяты 128 изолированных свертков, предназначенные для осуществления «тайных закладок» и последующей реализации через мессенджер «телеграмм».
Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД РА, в изъятых свертках содержится порошкообразное вещество белого цвета, являющееся сильнодействующим наркотическим средством «метадон», общей массой 79,16 грамм.
В отношении задержанной гражданки проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.
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