ГРАЖДАНКА РОССИИ ЗАДЕРЖАНА С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ

Сухум. 12 октября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками СГБ Республики Абхазия во взаимодействии с сотрудниками УКОН МВД Республики Абхазия реализована оперативная информация в отношении лица занимающегося сбытом наркотических средств путем «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

В результате мероприятий в г. Сухум по ул. Гумистинская была задержана гражданка Российской Федерации Копьева Лариса Олеговна 1980 г.р., в ходе личного досмотра которой были обнаружены и изъяты 128 изолированных свертков, предназначенные для осуществления «тайных закладок» и последующей реализации через мессенджер «телеграмм».

Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД РА, в изъятых свертках содержится порошкообразное вещество белого цвета, являющееся сильнодействующим наркотическим средством «метадон», общей массой 79,16 грамм.

В отношении задержанной гражданки проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.