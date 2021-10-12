ДЕЛЕГАЦИЯ МЧС АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Сухум. 12 октября 2021. Абхазия-Информ. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния, принимает участие в работе Всероссийской конференции представителей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, которая проходит в городе Судаке, Республики Крым, с 11 по 13 октября.
Организатором конференции является Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей».
В конференции принимают участие более 250 руководителей и командиров аварийно- спасательных служб и формирований со всей территории Российской Федерации, а также руководители региональных отделений «РОССОЮЗСПАСа».
В ходе пленарных заседаний планируется обсудить острые вопросы профессиональной деятельности спасателей, изменения и перспективы нормативного регулирования, проанализировать существующие способы и методы эффективного взаимодействия с добровольными спасателями и пожарными (волонтерами).
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