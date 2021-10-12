 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДОЖДАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 12 октября 2021 11:54
Оцените материал
(0 голосов)
ДОЖДАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ.Вице-президент Бадра Гунба принял представителей села Адзюбжа.

В ходе беседы, в которой принимали участие премьер-министр Александр Анкваб и глава Администрации Алхас Квициниа, обсуждались вопросы, связанные с необходимостью сохранения стабильной ситуации вокруг инцидента, произошедшей на Набережной махаджиров 30 сентября.

Бадра Гунба и его коллеги высказали мнение о необходимости дождаться возвращения из рабочей поездки президента Аслана Бжания в Москву, после чего им будет принято решение по материалам Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 11:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ МЧС АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ СУХУМУ ПЕРЕДАЛИ ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.