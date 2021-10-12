ДОЖДАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ.Вице-президент Бадра Гунба принял представителей села Адзюбжа.
В ходе беседы, в которой принимали участие премьер-министр Александр Анкваб и глава Администрации Алхас Квициниа, обсуждались вопросы, связанные с необходимостью сохранения стабильной ситуации вокруг инцидента, произошедшей на Набережной махаджиров 30 сентября.
Бадра Гунба и его коллеги высказали мнение о необходимости дождаться возвращения из рабочей поездки президента Аслана Бжания в Москву, после чего им будет принято решение по материалам Генеральной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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