ДОЖДАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В ходе беседы, в которой принимали участие премьер-министр Александр Анкваб и глава Администрации Алхас Квициниа, обсуждались вопросы, связанные с необходимостью сохранения стабильной ситуации вокруг инцидента, произошедшей на Набережной махаджиров 30 сентября.

Бадра Гунба и его коллеги высказали мнение о необходимости дождаться возвращения из рабочей поездки президента Аслана Бжания в Москву, после чего им будет принято решение по материалам Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба президента.