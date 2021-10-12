СУХУМУ ПЕРЕДАЛИ ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

«Президент Аслан Бжания уделяет большое внимание борьбе с коронавирусной инфекцией, эти машины были приобретены по его личной инициативе», – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Автомобили были куплены Минздравом, на деньги, которые пожертвовал Абхазии экс-президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен.

Два автомобиля «Соболь» переданы в распоряжение скорой медицинской помощи столицы. Одна из машин полноприводная, и ее будут использовать для выезда в районы Сухума, вторая будет курсировать в городе.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба и главврач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа поблагодарили Аслана Бжания, Хазарета Совмена и Эдуарда Бутба за помощь городу.

Они отметили, что новые машины станут большим подспорьем для оказания медицинской помощи нашим гражданам в столь тяжелое время пандемии Covid-19.

Об этом сообщает Минздрав Абхазии.