СУХУМУ ПЕРЕДАЛИ ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ.Автомобили были куплены Минздравом, на деньги, которые пожертвовал Абхазии экс-президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен.
«Президент Аслан Бжания уделяет большое внимание борьбе с коронавирусной инфекцией, эти машины были приобретены по его личной инициативе», – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Два автомобиля «Соболь» переданы в распоряжение скорой медицинской помощи столицы. Одна из машин полноприводная, и ее будут использовать для выезда в районы Сухума, вторая будет курсировать в городе.
Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба и главврач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа поблагодарили Аслана Бжания, Хазарета Совмена и Эдуарда Бутба за помощь городу.
Они отметили, что новые машины станут большим подспорьем для оказания медицинской помощи нашим гражданам в столь тяжелое время пандемии Covid-19.
Об этом сообщает Минздрав Абхазии.
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