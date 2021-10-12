ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ГОДОВОЙ ПЛАН ГТК ВЫПОЛНЕН НА 99%

Руководство комитета отчиталось о результатах работы за 9 месяцев 2021 года, совместно с премьером обсудило бюджет и плановые показатели ГТК на предстоящий год.

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.

Показатель товарооборота за 9 месяцев 2021 года по сравнению с данными аналогичного периода 2020 года увеличился на более чем 7 млрд рублей и составил 25 млрд 988 млн рублей.

Доля импорта составила 21 млрд 866 млн, экспорта – 4 млрд 122 млн рублей.

Таможенные платежи за 9 месяцев текущего года превысили план на 39%, фактические начисления равны объёму 1 млрд 954 млн рублей. По всем видам платежей наблюдается рост поступлений, наибольший рост у пошлины на импорт, сбор (за импорт), акцизный налог и НДС.

Впервые за последние годы годовой план выполнен к октября на 99%.

По данным, следующим из отчёта, с учётом перевыполнения плана в 2021 году, план 2022 года можно увеличить на 15-20%.

Александр Анкваб поручил не сбавлять темпы, качественно координировать работу по администрированию таможенных доходов бюджета страны.

Об этом сообщает сайт КМ.