У АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМТЕАТРА НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

Министр отметил, что перед новым директором стоит множество задач, которые предстоит решить. Он также выразил надежду на то, что работа будет организована на принципах открытости и взаимопонимания.

«Здесь есть определенная специфика работы, это творческий коллектив, и большая просьба отнестись к этому с очень большой ответственностью. Есть очень много технических и хозяйственных вопросов. Необходимо в кратчайшее время определиться и утвердить художественный совет вместе с коллективом. Мы обязаны создать условия работы коллектива, это наша функциональная обязанность. Здесь нет командиров и подчиненных, подчиненные мы с вами этого творческого коллектива», – подчеркнул Агрба.

В свою очередь Алхас Чолокуа поблагодарил министра за оказанное доверие и отметил, что Абхазским государственным драматическим театром в разные годы руководили корифеи национальной культуры, что добавляет ответственности в работе.

Алхасу Чолокуа 45 лет. Он окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.

C 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте.

С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК. Затем работал в отделе по связям с общественностью компании «А-Мобайл».

С мая 2020 года возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.