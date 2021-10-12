У АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМТЕАТРА НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба официально представил коллективу нового руководителя. Генеральным директором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба назначен Алхас Чолокуа.
Министр отметил, что перед новым директором стоит множество задач, которые предстоит решить. Он также выразил надежду на то, что работа будет организована на принципах открытости и взаимопонимания.
«Здесь есть определенная специфика работы, это творческий коллектив, и большая просьба отнестись к этому с очень большой ответственностью. Есть очень много технических и хозяйственных вопросов. Необходимо в кратчайшее время определиться и утвердить художественный совет вместе с коллективом. Мы обязаны создать условия работы коллектива, это наша функциональная обязанность. Здесь нет командиров и подчиненных, подчиненные мы с вами этого творческого коллектива», – подчеркнул Агрба.
В свою очередь Алхас Чолокуа поблагодарил министра за оказанное доверие и отметил, что Абхазским государственным драматическим театром в разные годы руководили корифеи национальной культуры, что добавляет ответственности в работе.
Алхасу Чолокуа 45 лет. Он окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.
C 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте.
С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК. Затем работал в отделе по связям с общественностью компании «А-Мобайл».
С мая 2020 года возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.