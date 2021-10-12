ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИТ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. В Верховный суд из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, поступили представления генпрокурора о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба, по событиям имевшим место 30 сентября в городе Сухуме.
Согласно представлениям, в действиях А.Ардзынба и Г.Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 321 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Верховный суд рассматривает представление прокурора с его участием, а также лиц, в отношении которых внесено представление, их защитников в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня поступления представления прокурора в суд.