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Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИТ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 12 октября 2021 18:50
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИТ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. В Верховный суд из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, поступили представления генпрокурора о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния  в действиях депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба, по событиям имевшим место 30 сентября в городе Сухуме.  

Согласно представлениям, в действиях А.Ардзынба и Г.Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 321 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Верховный суд рассматривает представление прокурора с его участием, а также лиц, в отношении которых внесено представление, их защитников в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня поступления представления прокурора в суд.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 18:54

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