ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИТ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. В Верховный суд из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, поступили представления генпрокурора о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба, по событиям имевшим место 30 сентября в городе Сухуме.