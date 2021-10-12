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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 12 октября 2021 19:34
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка г. Гал была подвергнута досмотру ручная кладь гражданки Республики Абхазия. В результате досмотра были обнаружены и изъяты промтовары с маркировкой на грузинском языке в количестве 60 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка г. Сухум были подвергнуты проверке складские помещения. В результате проверки были обнаружены промтовары в количестве 1270 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.
По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

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Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Папынырхуа Галского района был подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки были обнаружены и изъяты продукты питания и промтовары в количестве 75 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 19:40

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