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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Новости Вторник, 12 октября 2021 19:47
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения Администрации г. Сухум.

По распоряжению, Управление социального обеспечения следует ликвидировать до 31 декабря 2021 года. Для этой цели создается ликвидационная комиссия в составе десяти человек из числа работников Администрации.

Комиссия должна обеспечить организацию, предусмотренных действующим законодательством РА, мероприятий по ликвидации учреждения; принять на себя все полномочия, связанные с управлением и поддержанием деятельности учреждения на период ее ликвидации; уведомить в установленном законодательством РА порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных распоряжением; обеспечить надлежащее оформление расторжения трудовых отношений и выплаты сокращаемым работникам; предоставить предложения по использованию имущества и финансов учреждения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания – 11 октября 2021 года.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 19:58

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