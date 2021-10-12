ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЛИЦЫ

По распоряжению, Управление социального обеспечения следует ликвидировать до 31 декабря 2021 года. Для этой цели создается ликвидационная комиссия в составе десяти человек из числа работников Администрации.

Комиссия должна обеспечить организацию, предусмотренных действующим законодательством РА, мероприятий по ликвидации учреждения; принять на себя все полномочия, связанные с управлением и поддержанием деятельности учреждения на период ее ликвидации; уведомить в установленном законодательством РА порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных распоряжением; обеспечить надлежащее оформление расторжения трудовых отношений и выплаты сокращаемым работникам; предоставить предложения по использованию имущества и финансов учреждения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания – 11 октября 2021 года.

Об этом сообщает сайт столицы.