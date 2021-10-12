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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 12 октября 2021 19:56
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В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО «Газпром промгаз» с участием ПАО «Газпром». На встрече обсуждались вопросы технического задания к договору о разработке Генеральной схемы и дорожной карты газоснабжения и газификации Абхазии.

С абхазской стороны в ней участвовали заместитель главы Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Российскую сторону представляли генеральный директор АО «Газпром промгаз» Николай Сторонский, первый заместитель гендиректора АО «Газпром промгаз» Николай Варламов, главный инженер проектов Юрий Камиссаров и представитель ПАО «Газпром» Антон Бубенов.

Представители ПАО «Газпром» и АО «Газпром промгаз» проинформировали президента о ходе разработки Генеральной схемы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 20:02

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