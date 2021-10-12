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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РФ АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО

Новости Вторник, 12 октября 2021 20:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РФ АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Глава государства и руководитель Росавиации обсудили ряд вопросов по практическому взаимодействию, касающиеся  возобновления воздушного сообщения в Абхазии. 
На встрече стороны определили порядок и схему реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений. 

Бжания и Нерадько подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации а также  определили дальнейшие шаги для  восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией.

Во встрече участвовали заместитель главы Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристины Озган, а также руководители структурных подразделений Росавиации и представитель инвестора.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 20:05

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