ЧЛЕНЫ ТПП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ

В состав делегации, которую возглавляла начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы, вошли молодые индивидуальные предприниматели – члены ТПП РА, члены Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии – Камила Квициния (производство с/х продукции), Астан Ардзинба (торговля), Даут Амичба (торговля), Эсма Арджения (производство с/х продукции) и Томас Джикирба (производство металлоконструкций).

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, по приглашению ТПП Карачаево-Черкесии, приняла участие в I Международном молодежном бизнес-форуме, проходившем с 8 по 10 октября в городе Теберде.

В форуме приняли участие более 150 молодых предпринимателей. Спикерами выступили владельцы крупного, среднего и малого бизнеса, представители органов государственной власти и общественных организаций. Делегация Торгово-промышленной палаты участвовала во всех бизнес-тренингах и мастер-классах форума.

Панельная дискуссия «Молодежное предпринимательство, как одно из приоритетных направлений развития бизнеса» вызвала большой интерес членов делегации ТПП, выявила актуальные направления развития молодежных бизнес-проектов.

В рамках дискуссии поднимались вопросы значимости молодежного предпринимательства, рассматривались примеры и возможности получения государственной поддержки для молодых предпринимателей, а также наиболее востребованные на сегодняшний день компетенции, среди которых выделяют soft skills, актуальность маркетинга в социальных сетях, маркетинговые лиды, перфоманс-менеджмент, PPC (pay-per-click) и многие др.

Все это дает молодым людям возможность прогрессировать в самых разных направлениях меняющегося рынка.

По итогам форума члены делегации абхазской палаты посетили ТПП КЧР и Центр «Мой Бизнес», ознакомились с работой коллег, обменялись с ними памятными подарками.

На форуме ТПП Абхазии представила стенд с абхазской продукцией, которая привлекла к себе особое внимание организаторов и участников мероприятия.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между ТПП КЧР и ТПП Абхазии подписано в августе 2021 года.