ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ МЕДИАШКОЛЫ!

МедиаШкола – это три трехдневных тренинга, каждый из которых включает воркшопы, обсуждения, дискуссии, лекции и другие интерактивные формы обучения, обмена информацией и опытом.

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Сухумский Дом Юношества (СДЮ) в партнерстве с Чешской неправительственной организацией NESEHNUTI приглашает принять участие в МедиаШколе.

МШ состоит из 3 тренингов:

1 тренинг: 22-24 октября, 2021 г. /г. Сухум/ Новостная грамотность;

2 тренинг: 19-21 ноября, 2021 г. /г. Гудаута/ Журналистский арсенал;

3 тренинг: весна 2022 г. /Мастерская по созданию small media.

МедиаШкола научит работе с информацией и дезинформацией, как проверять источники, какова роль независимых СМИ, что такое журналистское расследование и гражданская журналистика, какие бывают традиционные и новые медиа, как создать small media.

Цель МедиаШколы – продвижение идей независимой журналистики.

К участию приглашаются журналисты, гражданские активисты, блогеры, студенты-журналисты. Заявки принимаются от жителей Абхазии старше 18 лет.

Для участия в МедиаШколе необходимо заполнить ЗАЯВКУ по ссылке https://forms.gle/hW2sAKSbysqMARMs6

Заявки принимаются до 13 октября 2021 года включительно. Вы будете проинформированы о результатах процесса отбора по электронной почте не позднее 15 октября 2021 года.

Количество мест в МедиаШколе ограничено: 15 человек.

Проезд, проживание и питание участников тренингов покрывают организаторы.

На занятиях в МедиаШколе вы узнаете:

• Что такое «власть информации» и кому нужна «свобода слова»?

• Новые медиа и возможности коммуникации в эпоху digital.

• Основы цифровой безопасности.

• Как информация меняет общество?

• Что такое подкаст?

и многое другое.