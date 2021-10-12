ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ МЕДИАШКОЛЫ!
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Сухумский Дом Юношества (СДЮ) в партнерстве с Чешской неправительственной организацией NESEHNUTI приглашает принять участие в МедиаШколе.
МедиаШкола – это три трехдневных тренинга, каждый из которых включает воркшопы, обсуждения, дискуссии, лекции и другие интерактивные формы обучения, обмена информацией и опытом.
МШ состоит из 3 тренингов:
1 тренинг: 22-24 октября, 2021 г. /г. Сухум/ Новостная грамотность;
2 тренинг: 19-21 ноября, 2021 г. /г. Гудаута/ Журналистский арсенал;
3 тренинг: весна 2022 г. /Мастерская по созданию small media.
МедиаШкола научит работе с информацией и дезинформацией, как проверять источники, какова роль независимых СМИ, что такое журналистское расследование и гражданская журналистика, какие бывают традиционные и новые медиа, как создать small media.
Цель МедиаШколы – продвижение идей независимой журналистики.
К участию приглашаются журналисты, гражданские активисты, блогеры, студенты-журналисты. Заявки принимаются от жителей Абхазии старше 18 лет.
Для участия в МедиаШколе необходимо заполнить ЗАЯВКУ по ссылке https://forms.gle/hW2sAKSbysqMARMs6
Заявки принимаются до 13 октября 2021 года включительно. Вы будете проинформированы о результатах процесса отбора по электронной почте не позднее 15 октября 2021 года.
Количество мест в МедиаШколе ограничено: 15 человек.
Проезд, проживание и питание участников тренингов покрывают организаторы.
На занятиях в МедиаШколе вы узнаете:
• Что такое «власть информации» и кому нужна «свобода слова»?
• Новые медиа и возможности коммуникации в эпоху digital.
• Основы цифровой безопасности.
• Как информация меняет общество?
• Что такое подкаст?
и многое другое.
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