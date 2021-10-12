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Абхазия Информ

ПОИСК РОДНЫХ ПОГИБШЕГО В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

Новости Вторник, 12 октября 2021 20:25
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ПОИСК РОДНЫХ ПОГИБШЕГО В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Внимание! Ищем родных!

На фотографии Кития (Кетия) Михаил Сисоевич, 1918, г. Сухум, ст. сержант, на отдыхе с экипажем замаскированного танка Т34 на донском фронте, сентябрь 1942 года.

Героически погиб во время Сталинградской битвы 25 октября 1942 года, сгорел в танке в жестоком бою за высоту 99,5 восточнее совхоза «Горная поляна» (ныне район г. Волгоград).

Ранее, 22 октября был награжден орденом Ленина за подвиг во время боя с фашистами.

Для увековечивания памяти героя в Абхазии просьба сообщить на мессенджер: +79779752250 (вотс апп) о наличии его родных.

Информация была опубликована в группе «Наш полк» на фэйсбук.

Благодарность Лидии Григорьян.

Вечная память всем павшим за свободу наших народов!

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 20:30

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