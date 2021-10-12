ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В АБХАЗИИ БЬЕТ «РЕКОРДЫ»
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 711 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 235 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента , мужчины 69 и 40 лет.
В российском военном госпитале умерла женщина 1940 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29167 человек. Зарегистрировано 428 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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