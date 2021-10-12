ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В АБХАЗИИ БЬЕТ «РЕКОРДЫ»

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 711 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 235 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.