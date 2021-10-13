ЛЕГЕНДЕ МИРОВОГО ФУТБОЛА НИКИТЕ СИМОНЯНУ 95 ЛЕТ

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и РФ Никита Симонян родился в Армавире в 1926 году, но в 30-е годы семья переехала в Сухум. В 1946 году талант молодого футболиста был замечен московскими экспертами и он стал играть в клубе «Крылья Советов», а затем ушел в клуб «Спартак».

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии с огромным уважением относятся к своему соотечественнику с мировым именем. Его спортивная судьба в футболе началась в Абхазии, в сухумском «Динамо».

Симонян – обладатель множества титулов и наград. Он олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир в истории «красно-белых».

За выдающиеся достижения в футболе он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Звезда советского футбола, добившийся мирового признания в футбольном мире Никита Павлович с большим теплом относится к родной Абхазии. «Здесь прошли мои детство, юность, и все заложено именно здесь. Благодаря своим друзьям, благодаря всем здесь, я в общем-то состоялся. Причем, знаете, из той юношеской команды, которая стала чемпионом Грузии, вышли выдающиеся игроки: Володя Маргания, Нияз Дзяпшипа, Гена Бондаренко, Юрий Вардамиади, Юрий Граматикопуло. Ну и я тоже. И всегда я чувствовал доброту, благожелательность со стороны Республики Абхазия, ее народа», – говорил Никита Симонян в 2017 году, будучи в Сухуме.

Стоит отметить, что в Абхазии похоронены его родители.

С 95 –летием Никиту Павловича поздравляет весь футбольный мир, в том числе и Жерар Пике, Жозе Моуриньо и др.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Никиту Симоняна за то, что на протяжении всей жизни он делится футбольной мудростью и любовью к футболу.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в видеообращении назвал Симоняна легендой мирового футбола.