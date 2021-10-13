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Абхазия Информ

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

Новости Среда, 13 октября 2021 12:24
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ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в музыкальном событии осени, которое пройдет 16-17 октября в г. Сочи. Артисты академической капеллы сейчас готовятся к фестивалю.

Культурное событие приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Для зрителей выступят оркестр народных инструментов «Русский сувенир» им. П. И. Нечепоренко, струнный квартет им. С. В. Рахманинова, лауреаты международных конкурсов и многие другие.

Дирижировать будет профессор Александр Соловьёв. Кульминацией концертной программы станет показ музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском».

Фестиваль Русской музыки пройдет на сцене Летнего парка им. М. В. Фрунзе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 12:31

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