ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

Культурное событие приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в музыкальном событии осени, которое пройдет 16-17 октября в г. Сочи. Артисты академической капеллы сейчас готовятся к фестивалю.

Для зрителей выступят оркестр народных инструментов «Русский сувенир» им. П. И. Нечепоренко, струнный квартет им. С. В. Рахманинова, лауреаты международных конкурсов и многие другие.

Дирижировать будет профессор Александр Соловьёв. Кульминацией концертной программы станет показ музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском».

Фестиваль Русской музыки пройдет на сцене Летнего парка им. М. В. Фрунзе.