В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Наибольшее скопление вредителя наблюдается в районах Восточной Абхазии. Мраморный клоп наносит огромный вред сельскохозяйственным угодьям крестьян. Сельчане отмечают, вредителей в этом году стало значительно больше. С наступлением осени насекомые забираются в щели домов, буквально атакуя жилища местных жителей.

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня в районах Восточной Абхазии начинаются работы по обработке химикатами мест наибольшего скопления вредителя – мраморного клопа. Об этом сообщает Абхазское ТВ.

В Гульрипшском районе для проведения профилактических работ против вредителей задействованы 23 трактора с навесными опрыскивателями. Опрыскивание зеленых насаждений проводится и в горных селах, поскольку в прибрежной зоне популяция мраморных клопов меньше.

В Очамчырском районе на базе МТС организовали 4 бригады. Для обработки садов в 27 селах будут задействованы 8 тракторов с распылителями химикатов. Обработка территорий будет проводится до ноября, по мере необходимости за счет средств государства.

Специалисты утверждают, что средства, используемые для борьбы с вредителем, не опасны для здоровья человека и урожая.