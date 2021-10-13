 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Новости Среда, 13 октября 2021 12:36
Оцените материал
(0 голосов)
В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня в районах Восточной Абхазии начинаются работы по обработке химикатами мест наибольшего скопления вредителя – мраморного клопа. Об этом сообщает Абхазское ТВ.

Наибольшее скопление вредителя наблюдается в районах Восточной Абхазии. Мраморный клоп наносит огромный вред сельскохозяйственным угодьям крестьян. Сельчане отмечают, вредителей в этом году стало значительно больше. С наступлением осени  насекомые забираются в щели домов, буквально атакуя жилища местных жителей.

В Гульрипшском районе для проведения  профилактических работ против вредителей задействованы 23 трактора с навесными опрыскивателями. Опрыскивание зеленых насаждений проводится  и в горных селах, поскольку в прибрежной зоне популяция мраморных клопов  меньше.

В Очамчырском районе на базе МТС организовали 4 бригады.  Для обработки садов в 27 селах будут задействованы 8 тракторов с распылителями химикатов. Обработка территорий будет проводится до ноября, по мере необходимости за счет средств государства.

Специалисты утверждают, что средства, используемые  для борьбы с вредителем, не опасны для здоровья человека и урожая.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 12:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.