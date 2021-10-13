 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БУХГАЛТЕРА-КАЗНАЧЕЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 октября 2021 13:17
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БУХГАЛТЕРА-КАЗНАЧЕЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ.  Военной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица – бухгалтера-казначея Министерства обороны Республики Абхазия по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

По версии следствия бухгалтер-казначей Минобороны Республики Абхазия действуя умышленно, в нарушении Закона Республики Абхазия «О государственной тайне», иных нормативно–правовых актов, внутриведомственных приказов и инструкций, использовала для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения в качестве электронного носителя незарегистрированную в секретной части Минобороны Республики Абхазия флеш-карту.

Вследствие своей преступной небрежности по отношению к возложенным на неё обязанностям о не разглашении охраняемой законом тайны, умышленно нарушив условия заключенного с ней Трудового договора, бухгалтер-казначей передала вместе с содержащимися на флешке сведениями секретного и совершенного секретного характера начальнику медпункта управления материально технического обеспечения Минобороны Республики Абхазия.

Последняя не обладала соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность, тем самым ей была предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления с ними, создав при этом реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства, поскольку последняя использовала переданную ей флеш-карту по собственному усмотрению не менее двух недель, передавая её третьим лицам.  

В настоящее время следователями Военной прокуратуры Республики Абхазия выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и получение достоверных по делу доказательств.

Прочитано 84 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 22:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.