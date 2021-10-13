ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БУХГАЛТЕРА-КАЗНАЧЕЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица – бухгалтера-казначея Министерства обороны Республики Абхазия по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

По версии следствия бухгалтер-казначей Минобороны Республики Абхазия действуя умышленно, в нарушении Закона Республики Абхазия «О государственной тайне», иных нормативно–правовых актов, внутриведомственных приказов и инструкций, использовала для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения в качестве электронного носителя незарегистрированную в секретной части Минобороны Республики Абхазия флеш-карту.

Вследствие своей преступной небрежности по отношению к возложенным на неё обязанностям о не разглашении охраняемой законом тайны, умышленно нарушив условия заключенного с ней Трудового договора, бухгалтер-казначей передала вместе с содержащимися на флешке сведениями секретного и совершенного секретного характера начальнику медпункта управления материально технического обеспечения Минобороны Республики Абхазия.

Последняя не обладала соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность, тем самым ей была предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления с ними, создав при этом реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства, поскольку последняя использовала переданную ей флеш-карту по собственному усмотрению не менее двух недель, передавая её третьим лицам.

В настоящее время следователями Военной прокуратуры Республики Абхазия выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и получение достоверных по делу доказательств.