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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 октября 2021 14:49
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Президент Грузии С. Зурабишвили в ходе своего официального визита в Австрию заявила о том, что работающая в Грузии миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) должна получить право передвигаться по территории Республики Абхазия для деэскалации ситуации.

Затронув на встрече с федеральным президентом Австрии надуманную проблему допуска МНЕС в Абхазию, президент Грузии видимо решила таким образом напомнить международному сообществу о проблеме «оккупированных территорий».

Грузинские власти и руководители Миссии прекрасно понимают, что в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат МНЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. Не сомневаемся, что об этом осведомлены и представители Австрии, принимающие участие в работе Миссии.

Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации». Абсурдность подобного заявления очевидна для любого стороннего наблюдателя. В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо «деэскалации».

Тбилисским властям, вводящим в заблуждение своих западных партнеров, следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между двумя странами. Не представляется конструктивной и крайне пристрастная позиция европейских друзей Грузии.

Рассчитываем, что в подходах к Республике Абхазия возобладает реалистичный курс, основанный на прагматизме и ясном осознании существующих политических реалий.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 14:58

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