КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Грузинские власти и руководители Миссии прекрасно понимают, что в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат МНЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. Не сомневаемся, что об этом осведомлены и представители Австрии, принимающие участие в работе Миссии.



Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации». Абсурдность подобного заявления очевидна для любого стороннего наблюдателя. В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо «деэскалации».



Тбилисским властям, вводящим в заблуждение своих западных партнеров, следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между двумя странами. Не представляется конструктивной и крайне пристрастная позиция европейских друзей Грузии.



Рассчитываем, что в подходах к Республике Абхазия возобладает реалистичный курс, основанный на прагматизме и ясном осознании существующих политических реалий.