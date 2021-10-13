КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 12 октября 221. Абхазия-Информ. Президент Грузии С. Зурабишвили в ходе своего официального визита в Австрию заявила о том, что работающая в Грузии миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) должна получить право передвигаться по территории Республики Абхазия для деэскалации ситуации.
Затронув на встрече с федеральным президентом Австрии надуманную проблему допуска МНЕС в Абхазию, президент Грузии видимо решила таким образом напомнить международному сообществу о проблеме «оккупированных территорий».
Грузинские власти и руководители Миссии прекрасно понимают, что в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат МНЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. Не сомневаемся, что об этом осведомлены и представители Австрии, принимающие участие в работе Миссии.
Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации». Абсурдность подобного заявления очевидна для любого стороннего наблюдателя. В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо «деэскалации».
Тбилисским властям, вводящим в заблуждение своих западных партнеров, следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между двумя странами. Не представляется конструктивной и крайне пристрастная позиция европейских друзей Грузии.
Рассчитываем, что в подходах к Республике Абхазия возобладает реалистичный курс, основанный на прагматизме и ясном осознании существующих политических реалий.
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