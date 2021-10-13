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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОПЫТКИ САМОУБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА А. АТЕЙБА

Новости Среда, 13 октября 2021 18:21
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Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения самоубийства  гражданином Республики Абхазия  Атейба А.Л. в ИВС УВД по Гагрскому району  в отношении и.о. начальника ИВС УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по Гагрскому району, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 18:26

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