ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОПЫТКИ САМОУБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА А. АТЕЙБА

Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения самоубийства гражданином Республики Абхазия Атейба А.Л. в ИВС УВД по Гагрскому району в отношении и.о. начальника ИВС УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по Гагрскому району, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия.