ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОПЫТКИ САМОУБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА А. АТЕЙБА
Новости Среда, 13 октября 2021 18:21
Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения самоубийства гражданином Республики Абхазия Атейба А.Л. в ИВС УВД по Гагрскому району в отношении и.о. начальника ИВС УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по Гагрскому району, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
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