МАКТИНА ДЖИНДЖОЛИЯ: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

«В стационаре лежат пациенты, которые не вакцинировались. Среди них есть единичные вакцинированные, и у них состояние более или менее стабильное. Они получают стандартную терапию. А невакцинированные больные более тяжело проходят болезнь, в основном все кислородозависимые. Половина из них получила биологические препараты «Актемру», «Артлегию» и др. Привитых пациентов, которые попали бы в реанимацию, в нашей больнице нет. Практически все привитые больные проходят лечение амбулаторно. Мы можем госпитализировать привитого больного, только если есть сопутствующие заболевания – сахарный диабет, ожирение, сосудисто-сердечные заболевания и так далее», – сказала в интервью Абхазскому телевидению врач Инфекционной больницы Мактина Джинджолия.

В обществе бытует ошибочное мнение, что после вакцинации люди заболевают. Врачи говорят, что период выработки антител составляет от одной до четырех недель. И даже после формирования иммунитета также необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. «Люди делают прививку и через пять дней могут заболеть, потому что антитела еще не выработались, а у них был контакт. Для того, чтобы выработались антитела, нужен определенный период времени, чтобы быть защищенным. Если хочешь жить, надо сделать прививку. Мы все врачи сделали. Не бойтесь делать вакцины, очень эффективная вакцина, делайте ее. Очень легко переносят люди. Молодежь тяжелее переносит вакцину в том смысле, что у некоторых температура поднимается, появляется мышечная боль, но все эти симптомы однодневные. Потом всё будет хорошо. Сейчас очень часто болеет молодежь. У нас даже в реанимации лежат молодые пациенты 30-35 лет, тоже невакцинированные. Так что нужно всем вакцинироваться», – сказала Джинджолия.

Вакцина – единственный способ избежать заражения или осложненного течения болезни. Каждому следует задуматься о последствиях беспечного отношения к болезни и вакцинации, говорят медики.

Об этом сообщает сайт столицы.