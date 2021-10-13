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Абхазия Информ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. ЧИРИКБА

Новости Среда, 13 октября 2021 19:56
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. ЧИРИКБА

Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Итальянский политолог  Трентского университета Джорджио Комайи опубликовал  рецензию на книгу абхазского и ученого В. Чирикба  «Абхазия и итальянские города-государства ХIII-ХV вв. Очерки взаимоотношений». Об этом сообщает телеканал «Абаза-ТВ».

Рецензия опубликована в издании обсерватории «Балканы. Кавказ», в которой   итальянский политолог дал положительную оценку монографии В.А. Чирикба.

В монографии рассматриваются итало-абхазские взаимоотношения времени динамичной торговой экспансии на черноморском побережье Кавказа итальянских городов-государств, прежде всего Генуи, что является одной из важных и все еще недостаточно изученных тем в области истории средневековой Абхазии (XIII-XV вв).

Затрагиваются вопросы, относящиеся к взаимоотношению морских республик Италии с Абхазией в XIII-XV вв., организации торговой деятельности итальянцев в Абхазии, прежде всего, в центральном городе страны – Савастополи (Сухуме), деятельности римско-католической церкви в Абхазии, функционированию консульской и нотариальной службы Генуи в Савастополи, а также к экспорту рабов из бассейна Черного моря, в частности из Абхазии и Черкесии. Анализируются этнонимы, топонимы и гидронимы средневековой Абхазии и причерноморской Черкесии, содержащиеся в различных итальянских документах, на морских картах, атласах и портоланах рассматриваемой эпохи, а также изображенные на средневековых картах флаги Абхазии.(market.yandex.ru).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 20:03

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