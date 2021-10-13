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Абхазия Информ

ПРОФЕССОР ИЗ ПОРТУГАЛИИ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 октября 2021 20:03
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ПРОФЕССОР ИЗ ПОРТУГАЛИИ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Португальский профессор Политехнического института Порто Хосе Карлос Лауренсо Куадрато проводит шестидневный курс лекций для преподавателей колледжей Абхазии. Лекции проходят в Сухумском государственном колледже. Об этом сообщает Абаза-ТВ.

Цель обучения: внедрение в существующий образовательный процесс основной концепции (инициативы) CDIO. (CDIO – это международный проект по реформированию базового инженерного образования, начатый в октябре 2000 года в Массачусетском технологическом институте (MIT, США) с участием ученых, преподавателей и представителей промышленности).

В интервью телеканалу Абаза-ТВ португальский ученый подчеркнул о возможности изменения в целом ситуации в образовании (средне-профессиональном)  в пользу системы CDIO:  от планирования к проектированию, от проектирования к производству, от производства к применению.

Приезд эксперта  осуществлен  в рамках   совместной программы ЕС – ПРОООН  по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии.

Менеджер ПРОООН в Абхазии Рафис  Абазов уточнил, что программа рассчитана на улучшение качества профтехобразования до уровня евро стандартов с применением международного опыта.

В рамках программы   оказывается техническая помощь в оборудовании аудиторий колледжей, повышение качества образовательного процесса, обучение преподавателей колледжей республики.

16 октября по завершению шестидневного курса преподаватели колледжей  получат  сертификаты.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 13 октября 2021 20:07

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