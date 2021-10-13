ПРОФЕССОР ИЗ ПОРТУГАЛИИ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ АБХАЗИИ

Цель обучения: внедрение в существующий образовательный процесс основной концепции (инициативы) CDIO. (CDIO – это международный проект по реформированию базового инженерного образования, начатый в октябре 2000 года в Массачусетском технологическом институте (MIT, США) с участием ученых, преподавателей и представителей промышленности).

Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. Португальский профессор Политехнического института Порто Хосе Карлос Лауренсо Куадрато проводит шестидневный курс лекций для преподавателей колледжей Абхазии. Лекции проходят в Сухумском государственном колледже. Об этом сообщает Абаза-ТВ.

В интервью телеканалу Абаза-ТВ португальский ученый подчеркнул о возможности изменения в целом ситуации в образовании (средне-профессиональном) в пользу системы CDIO: от планирования к проектированию, от проектирования к производству, от производства к применению.

Приезд эксперта осуществлен в рамках совместной программы ЕС – ПРОООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии.

Менеджер ПРОООН в Абхазии Рафис Абазов уточнил, что программа рассчитана на улучшение качества профтехобразования до уровня евро стандартов с применением международного опыта.

В рамках программы оказывается техническая помощь в оборудовании аудиторий колледжей, повышение качества образовательного процесса, обучение преподавателей колледжей республики.

16 октября по завершению шестидневного курса преподаватели колледжей получат сертификаты.