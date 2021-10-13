ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ

Работа очередного 54-го раунда Женевских дискуссии традиционно велась в двух группах: по безопасности и гуманитарным вопросам.



В ходе работы первой группы глава абхазской делегации в очередной раз подчеркнул свою позицию относительно необходимости заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой. К сожалению, грузинская делегация вновь отказалась вести диалог по этому ключевому вопросу повестки дня.



Абхазская делегация обратила внимание сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе.



Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссий была охарактеризована как стабильная. Международные посредники дали позитивную оценку открытию пропускных пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе.



Участниками дискуссий в очередной раз была подчеркнута необходимость принятия совместных шагов для возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, деятельность которого была прекращена в результате провокационных действий грузинской стороны.



По итогам дня переговоров сопредседателями было предложено подготовить совместный документ на основе которого будет вестись дальнейшая работа международных Женевских дискуссий.



В рамках работы второй рабочей группы традиционно продолжилось обсуждение вопросов гуманитарного характера, связанных со свободой передвижения, образованием, преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции и ряд других актуальных вопросов повестки дня.



Очередной раунд международных Женевских дискуссий запланирован на 7,8 декабря 2021 года.