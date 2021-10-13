ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ
Сухум. 13 октября 221. Абхазия-Информ. В Женеве состоялся 54-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ
В состав делегации Абхазии возглавляемой замминистра иностранных дел Ираклием Тужба вошли депутаты Народного Собрания – Парламента Гиви Кварчия и Астамур Логуа, зам. председателя СГБ Заал Хварцкия, а также сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Анна Гамисония.
Работа очередного 54-го раунда Женевских дискуссии традиционно велась в двух группах: по безопасности и гуманитарным вопросам.
В ходе работы первой группы глава абхазской делегации в очередной раз подчеркнул свою позицию относительно необходимости заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой. К сожалению, грузинская делегация вновь отказалась вести диалог по этому ключевому вопросу повестки дня.
Абхазская делегация обратила внимание сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе.
Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссий была охарактеризована как стабильная. Международные посредники дали позитивную оценку открытию пропускных пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе.
Участниками дискуссий в очередной раз была подчеркнута необходимость принятия совместных шагов для возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, деятельность которого была прекращена в результате провокационных действий грузинской стороны.
По итогам дня переговоров сопредседателями было предложено подготовить совместный документ на основе которого будет вестись дальнейшая работа международных Женевских дискуссий.
В рамках работы второй рабочей группы традиционно продолжилось обсуждение вопросов гуманитарного характера, связанных со свободой передвижения, образованием, преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции и ряд других актуальных вопросов повестки дня.
Очередной раунд международных Женевских дискуссий запланирован на 7,8 декабря 2021 года.
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