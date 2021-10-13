В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ АСЛАНОМ БЖАНИЯ И СЕРГЕЕМ ШОЙГУ

«Рад приветствовать Вас, Аслан Георгиевич! Отношения между вооружёнными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооружённые силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим удалять достаточное внимание функционированию 7 военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран будут решаться оперативно и результативно», – сказал Сергей Шойгу.

Аслан Бжания поблагодарил министра обороны за встречу.

«Сергей Кужугетович, Ваше имя широко известно в Абхазии, в самые тяжёлые времена Вы были с нами. Хотел бы от имени народа Абхазии и себя лично Вас за это ещё раз поблагодарить.

Хотел бы также отметить, что в период пандемии благодаря Вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без Вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо», – сказал Аслан Бжания.

Президент Абхазии и глава оборонного ведомства России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.