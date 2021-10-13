ЦИК: ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УСТАРЕЛО

ЦИК обеспокоен тем, что несовершенство выборного законодательства на практике приводит к определенным последствиям, за которые приходиться нести ответственность ЦИКу. На сегодняшнем заседании избирательной комиссии отмечалось, что почти на каждых выборах ЦИК сталкивается с массой проблем и нестыковками в законе. Поправки предлагаемые ЦИКом должны исключить моменты позволяющие двояко трактовать статьи.

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Центризбирком Абхазии предлагает внести некоторые изменения в выборное законодательство страны, и намерен представить их президенту Аслану Бжания. Об этом сообщает Абхазское ТВ.

«Одной партии не нравятся открепительные удостоверения, другой партии хочется что-то иное… Возникают спорные ситуации. Вот у нас есть люди (избиратели) находящиеся в больницах, в СИЗО, военные... Каждый раз ЦИК приходиться принимать отдельные решения. Они голосовали? Нарушены права избирателей? Где оно отражено? Т.е. каждый раз возникает множество вот таких вопросов, ответственность за которые ложится на ЦИК», – говорит член ЦИК Руслан Пантия.

В данный момент ЦИК работает над пятью проектами, которые отражают целый ряд предложений – реформ в избирательной системе страны. Главный из них – закон об основных избирательных правах граждан. Предлагаются поправки в закон о выборах президента РА, о выборах депутатов Народного Собрания-Парламента. Также предлагается пересмотреть закон о Референдуме и выборах в местные органы самоуправления.

«Вот здесь закладывается, что такое пассивное право, что такое активное право. Кто им обладает? Кто имеет право так голосовать, как они создаются, что они усматриваются, как люди могут голосовать, в том числе и за пределами Абхазии. Как, когда и кто может выдвигаться, кто не имеет права… Все мы попытались заложить в наши проекты. Мы работаем над этими законами и они должны стать нашими инструментами. Если у нас нет под рукой нормального закона, то нам будет сложно работать!» – считает председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Он подчеркнул, что накопилось много проблем, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было разночтений.

ЦИК не обладает законодательной инициативой, но вправе давать заключения на соответствие законов и иных нормативных правовых актов.

За необходимость принятия поправок в устаревшее выборное законодательство высказался и член ЦИК Вячеслав Квеквескири. Он убежден в поддержке депутатов парламента, поскольку игнорирование реформ избирательного законодательства приведет к проблемам, с которыми столкнется следующий состав ЦИКа.