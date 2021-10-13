ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 30 ТЫСЯЧАМ
Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 521 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 158 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 34, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 84 лет.
В российском военном госпитале скончалась женщина 1963 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29325 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24207 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.