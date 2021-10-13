ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 30 ТЫСЯЧАМ

Сухум. 13 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 521 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 158 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 34, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

