 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ О ЗАМИНИРОВАНИИ

Новости Четверг, 14 октября 2021 13:32
Оцените материал
(0 голосов)
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ О ЗАМИНИРОВАНИИ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сухум в течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении ложного сообщения о заминировании. Сообщает сайт СГБ РА.

Телефонное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в помещении банка по улице Пушкина 21 в г. Сухум поступило в дежурную часть МВД РА 13.10.2021 г. примерно в 13.00 часов. Неизвестный сообщил, что заминирован "Гарант-Банк". В ходе обследования помещения банка взрывное устройство не обнаружено. Так же были проведены проверки дополнительных офисов банка по ул. Г. Ардзинба 49 и проспекту Аиааира 40.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками СГБ РА совместно с УУР МВД и ОУР УВД по г. Сухум был установлен и задержан житель г. Сухум Кварацхелия Бесик Вальтерович 1981г.р., при котором был обнаружен мобильный телефон, с которого осуществлялись заведомо ложные звонки на телефон доверия МВД РА.

Кварацхелия Б.В. дал признательные показания и пояснил, что он не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности исходя из личного интереса.

В отношении Кварацхелия Б.В. отдел дознания УВД по г. Сухум возбудил уголовное дело по ст.201 УК РА «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающее срок лишения свободы до трех лет. В настоящее время Кварацхелия Б.В. водворен в ИВС УВД по г. Сухум.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 30 ТЫСЯЧАМ ЭРИК ХАТХВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.