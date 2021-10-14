В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ О ЗАМИНИРОВАНИИ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сухум в течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении ложного сообщения о заминировании. Сообщает сайт СГБ РА.

Телефонное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в помещении банка по улице Пушкина 21 в г. Сухум поступило в дежурную часть МВД РА 13.10.2021 г. примерно в 13.00 часов. Неизвестный сообщил, что заминирован "Гарант-Банк". В ходе обследования помещения банка взрывное устройство не обнаружено. Так же были проведены проверки дополнительных офисов банка по ул. Г. Ардзинба 49 и проспекту Аиааира 40.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками СГБ РА совместно с УУР МВД и ОУР УВД по г. Сухум был установлен и задержан житель г. Сухум Кварацхелия Бесик Вальтерович 1981г.р., при котором был обнаружен мобильный телефон, с которого осуществлялись заведомо ложные звонки на телефон доверия МВД РА.

Кварацхелия Б.В. дал признательные показания и пояснил, что он не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности исходя из личного интереса.

В отношении Кварацхелия Б.В. отдел дознания УВД по г. Сухум возбудил уголовное дело по ст.201 УК РА «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающее срок лишения свободы до трех лет. В настоящее время Кварацхелия Б.В. водворен в ИВС УВД по г. Сухум.