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Абхазия Информ

ЭРИК ХАТХВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Четверг, 14 октября 2021 14:38
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ЭРИК ХАТХВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Эрик Хатхва назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы.

Представляя Хатхва коллективу министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что он уже долгое время работает в больнице, и выразил надежду, что его работа и впредь будет продолжена на благо служения народу.

На вопрос сотрудников больницы, в чем была необходимость назначения нового исполняющего обязанности до решения Сухумского горсуда до делу Аполлона Гургулия, министр ответил, что никакой спешки не было и решение было принято взвешенно, для оптимизации работы медучреждения.

"Нам с вами предстоит решать много сложных и важных задач, они все решаемые при слаженной и коллективной работе. Основным приоритетом нашей деятельности будет оказание своевременной высококвалифицированной помощи больным, которые будут обращаться в нашу клинику. Очень рассчитываю на ваше понимание и содействие", – сказал Хатхва.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 15:13

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