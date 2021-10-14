ЭРИК ХАТХВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Представляя Хатхва коллективу министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что он уже долгое время работает в больнице, и выразил надежду, что его работа и впредь будет продолжена на благо служения народу.

На вопрос сотрудников больницы, в чем была необходимость назначения нового исполняющего обязанности до решения Сухумского горсуда до делу Аполлона Гургулия, министр ответил, что никакой спешки не было и решение было принято взвешенно, для оптимизации работы медучреждения.

"Нам с вами предстоит решать много сложных и важных задач, они все решаемые при слаженной и коллективной работе. Основным приоритетом нашей деятельности будет оказание своевременной высококвалифицированной помощи больным, которые будут обращаться в нашу клинику. Очень рассчитываю на ваше понимание и содействие", – сказал Хатхва.