 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ ТБИЛИСИ НАЧАТЬ ДЕЛИМИТАЦИЮ ГРАНИЦ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Новости Четверг, 14 октября 2021 15:22
Оцените материал
(0 голосов)
МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ ТБИЛИСИ НАЧАТЬ ДЕЛИМИТАЦИЮ ГРАНИЦ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Москва предлагает Тбилиси «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам 54-го раунда  (12-13 октября) Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности.

Россия объясняет свое предложение целями «укрепления безопасности в регионе».

В сообщении МИД РФ сказано:

«По убеждению России и ее абхазских и югоосетинских союзников, главным приоритетом Женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе. Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса «Проворный дух – 2021».

По оценке большинства участников Женевских дискуссий, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной. В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал.

Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь, прежде всего, идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий».

ххх

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Переговоры между Тбилиси и Москвой по политическим вопросам проводятся только в рамках Женевских дискуссий с участием представителей ОБСЕ и западных союзников Грузии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 15:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭРИК ХАТХВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.