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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Новости Четверг, 14 октября 2021 16:26
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме.

После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Десятки лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в складах в неподобающих условиях.

Сотрудники Национальной галереи и члены Союза художников Абхазии не раз заявляли о необходимости создания картинной галереи и ремонта в хранилище, но безуспешно.

Художница Апща Хагба пишет: «В фонде Национальной картинной галереи РА находятся около 4000 работ, которые являются нашим достоянием культуры, образования, истории. Хранятся они в условиях, при которых хранить предметы искусства нельзя. Надеемся привлечь внимание к нашей общей проблеме».

Выставка откроется в пятницу 15 октября в 13:00 и будет работать один день.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 16:28

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