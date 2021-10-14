В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Десятки лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в складах в неподобающих условиях.

Сотрудники Национальной галереи и члены Союза художников Абхазии не раз заявляли о необходимости создания картинной галереи и ремонта в хранилище, но безуспешно.

Художница Апща Хагба пишет: «В фонде Национальной картинной галереи РА находятся около 4000 работ, которые являются нашим достоянием культуры, образования, истории. Хранятся они в условиях, при которых хранить предметы искусства нельзя. Надеемся привлечь внимание к нашей общей проблеме».

Выставка откроется в пятницу 15 октября в 13:00 и будет работать один день.