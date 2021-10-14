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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

Новости Четверг, 14 октября 2021 16:28
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АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 12 октября был побит антирекорд – за сутки выявлено 235 подтвержденных случаев. Растет и количество пациентов, обращающихся в поликлиники и больницы.

«Сентябрь был очень насыщенным. Дети пошли в школу, а также были намечены много мероприятий, связанных с днем Победы. Помимо этого, у нас проходили разные митинги, свадьбы, похороны и так далее», – сказала в интервью Абхазскому телевидению начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба.  

По ее словам, ныне действующий штамм дельта более агрессивный, инкубационный период короче, осложнение наступает быстрее. Вакцина – это единственный способ избежать заражения или осложненного течения болезни. Большинство вакцин разработаны так, чтобы противостоять нескольким модификациям вируса. 

«Если мы не провакцинируемся, то у нас будет очень много летальных исходов, потому что в Абхазии много людей с хроническими заболеваниями. Насильно принуждать никого не будем – у нас менталитет другой, люди по-другому это все понимают. Мое мнение, например, не пускать людей в госучреждения пока не провакцинируются. А дальше поэтапно все пойдет», – считает Ирма Воуба.

«Что будет если не делать вакцину? Будет потеря 1-2 процента населения», – сказал врач-хирург, член Оперативного штаба Минздрава, депутат Народного Собрания Алхас Джинджолия. – Я в Советском Союзе родился и вырос. Никто нас не спрашивал, когда и как вакцинироваться. Советский Союз – пример обязательной вакцинации. Был прививочный календарь, и попробуйте, медучреждения, школы и т.д., не провести ее должным образом. Первая страна, победившая практически туберкулез, победившая оспу и кучу других болезней. Практически на нет свели полиомиелит. Что надо придумывать, все это с нами уже было».

Вакцина «Спутник-лайт» облегченный вариант «Спутника-V». Вакцина легче переносится и хорошо подходит для ревакцинации.

«Из развитых капиталистических государств, таких как Израиль, Германия и другие, где мои однокурсники, друзья проживают и работают докторами, мне мои коллеги звонили и спрашивали, где можно приобрести «Спутник-V». То, что пишет желтая пресса и другие источники, не верьте таким вещам. То, что предлагают официальные источники, правда», – сказал главный врач Сухумской станции скорой помощи Аслан Джопуа.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 16:34

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