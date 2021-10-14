 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСЛЕ НОЯБРЬСКИХ ВЫХОДНЫХ РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ В 13 СТРАН

Новости Четверг, 14 октября 2021 16:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСЛЕ НОЯБРЬСКИХ ВЫХОДНЫХ РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ В 13 СТРАН

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ с 9 ноября этого года, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение еще с девятью странами, среди них: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также будут сняты ограничения на регулярные и чартерные рейсы из российских международных аэропортов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

С 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами (два рейса в неделю из Москвы), Ираном (три рейса в неделю из Москвы и один – из Сочи), Нидерландами (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи), Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Увеличится число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальдивы, Мальту, Македонию и Францию.

Авиасообщение с зарубежными государствами было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб постепенно восстанавливает сообщение со странами в зависимости от эпидостановки в них с начала августа прошлого года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 16:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРИБАШВИЛИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.