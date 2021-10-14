ПОСЛЕ НОЯБРЬСКИХ ВЫХОДНЫХ РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ В 13 СТРАН

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ с 9 ноября этого года, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение еще с девятью странами, среди них: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также будут сняты ограничения на регулярные и чартерные рейсы из российских международных аэропортов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

С 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами (два рейса в неделю из Москвы), Ираном (три рейса в неделю из Москвы и один – из Сочи), Нидерландами (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи), Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Увеличится число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальдивы, Мальту, Македонию и Францию.

Авиасообщение с зарубежными государствами было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб постепенно восстанавливает сообщение со странами в зависимости от эпидостановки в них с начала августа прошлого года.