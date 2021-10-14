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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРИБАШВИЛИ

Новости Четверг, 14 октября 2021 16:50
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРИБАШВИЛИ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление премьер-министра Грузии И. Гарибашвили по поводу вопроса делимитации и демаркации границ. Как считает Гарибашвили, власти Грузии должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией. «И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии», – сказал он.

«Трудно назвать адекватной высказанную И. Гарибашвили позицию по столь важному государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что все еще существует «единая Грузия», но вряд ли можно всерьез считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе.

Следует напомнить премьер-министру Грузии, что абхазская сторона уже обращалась к грузинской стороне с призывом начать предметную работу по процессу делимитации государственной границы между Абхазией и Грузией и ее последующей демаркации. Грузии, в частности, предлагалось создать соответствующую комиссию и определить состав ее участников. В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе.

Призываем власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике. В противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке, – говорится в комментарии МИД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 16:53

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