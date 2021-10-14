МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА КРИСТИНЫ ОЗГАН

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, в составе абхазской делегации, возглавляемой президентом Абхазии находится в командировке в Москве. В рамках рабочей поездки состоялись встречи в Администрации президента Российской Федерации, Министерстве экономического развития, Министерстве энергетики и ПАО «Газпром».

В Администрации президента РФ по поручению президента Абхазии прошли консультации по Программе социально-экономического развития Республики Абхазия с участием зам. главы Администрации президента РА Валерий Папба и вице-премьер Кристина Озган.

Актуальным вопросам энергетики была посвящена встреча с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Члены абхазской делегации провели переговоры с представителями Акционерного общества «Газпром промгаз» по вопросу разработки «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Абхазия», выступающими подрядчиками данного проекта.

Валерий Папба и Кристина Озган встретились с потенциальным инвестором проекта реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба и провели консультации, посвященные возобновлению авиасообщения.

Также в Москве Озган встретилась с первым заместителем министра экономического развития РФ Андреем Ивановым. В рамках этой встречи предметно обсуждались возможности нормативно-правового регулирования в сфере защиты и поощрения капиталовложений, способствующих реализации новых инвестиционных проектов в Абхазии.

В контексте консультаций в Минэкономразвития Кристина Озган и замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач обсудили вопросы, касающиеся «Программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации», а также и вопросы «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 гг.».

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.