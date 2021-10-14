Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Пачулия Хаджарата Раульевича и Гамгия Руслана Шалвовича по части 2 статьи 320 УК Республики Абхазия, по факту применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

12 октября 2021 года, в городе Сухум, примерно в 16:30, в ходе профилактических мероприятий, сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум, следовавшими на служебной автомашине по улице Кодорское шоссе в районе Сухумской средней школы №14, была замечена автомашина марки «Тайота-Альфард», водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения, пересёк двойную сплошную полосу и проехал на запрещающий красный сигнал светофора.

Водитель автомашины марки «Тайота-Альфард» Пачулия Х.Р. и его пассажир Гамгия Р.Ш. были остановлены, однако на законные требования сотрудников милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования отреагировали с агрессией и применили физическое насилие. В результате, двое из сотрудников милиции получили телесные повреждения в виде переломов руки и носа.

Пачулия Х.Р. и Гамгия Р.Ш. задержаны и заключены под стражу. В установленные процессуальные сроки в отношении них органом предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде ареста.