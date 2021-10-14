МОНЕТА БАНКА АБХАЗИИ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ МОНЕТ

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Памятная монета «75 лет Победы», выпущенная Национальным банком Республики Абхазия, заняла второе место на XV международном конкурсе монет «Монетное созвездие» в номинации «Лучшее художественное решение».

«Монетное созвездие» – единственный международный конкурс памятных монет на территории России. За свою многолетнюю историю он стал одним из самых авторитетных в мире. Организатор конкурса –Издательский дом «Уотер Марк».