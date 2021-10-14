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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 171-го ЧЕЛОВЕКА

Новости Четверг, 14 октября 2021 22:32
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 171-го ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 648 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 171 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 91 пациент, в тяжелом состоянии 38 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 32, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24578 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 14 октября 2021 22:36

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