ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 171-го ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 14 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 648 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 171 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 91 пациент, в тяжелом состоянии 38 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 32, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.