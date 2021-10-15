ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В III ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Форум проходит на регулярной основе с 2015 года и стал масштабной международной дискуссионной площадкой, объединяющей участников всех континентов, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. По приглашению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава принимает участие в III Евразийском женском форуме, в Санкт-Петербурге.

В III Евразийском женском форуме принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Президент ТПП второй раз участвует в подобном мероприятии.

В ходе форума рассматриваются вопросы расширения возможностей женщин и их роли в политике, развития цифровой экономики, инновационного развития социальной сферы, обеспечения экологической безопасности, укрепления международного сотрудничества, продвижения благотворительных и гуманитарных проектов.

В условиях глобальных вызовов в мире тема нынешнего форума – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности», – приобретает особую актуальность.

Выступивший на церемонии открытия президент России Владимир Путин подчеркнул, что современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины играют всё более весомую роль.

Пленарное заседание открыла председатель Совета Федерации, председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко.

Она отметила, что Форум объединил гостей более чем из ста государств мира, двадцати трех международных организаций, всех регионов России. А в режиме видеосвязи в мероприятии принимают участие миллионы интернет-пользователей со всех континентов.

Видеоприветствие участникам форума направил и Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш.

Деловая программа форума включает пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии.

На полях мероприятия организованны выставки и интерактивные площадки, которые демонстрируют достижения женщин в науке и технологиях, развитии креативных индустрий, инновационном подходе к решению проблем социального характера. основные мероприятия проходят площадках Таврического дворца.

Культурную программу форума в Государственном академическом Мариинском театре открыла народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.

«Считаю участие в форуме не только мощным импульсом для развития женской повестки во всем мире, но и укреплением международного диалога, интеграцией и расширением сотрудничества в целом», – считает Тамила Мерцхулава.

Помимо деловой программы, президент ТПП Абхазии была приглашена на торжественные ужины и деловой завтрак, организованные Валентиной Матвиенко для участниц форума.

Во время торжественного приёма, Тамила Мерцхулава вручила Валентине Матвиенко памятную монету.

Форум продлится до 15 октября.