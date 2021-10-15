РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА МАПП «АДЛЕР»

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. На МАПП «Адлер» прошла рабочая встреча Государственного таможенного комитета Абхазии, Южного таможенного управления, Краснодарской таможни ЮТУ, Южной электронной таможни ЮТУ, представителя таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия, Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России, представителей Министерства сельского хозяйства Абхазии, Торгово-промышленной палаты РА, Государственной инспекции Абхазии по карантину растений, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору РА.

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с итогами работы таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации в период курортного сезона 2021 г.; подготовкой к сезону перемещения в Российскую Федерацию цитрусовой продукции, произрастающей на территории Республики Абхазия в 2021-2022 гг.; совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции.

Участники рабочей встречи отметили необходимость реализации курса, направленного на развитие международного таможенного сотрудничества по перспективным направлениям совместной деятельности между ГТК Абхазии и ФТС России.