РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА О ЗАКОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЕПУТАТОВ НС ОТЛОЖЕНО ПО ХОДАТАЙСТВУ АДВОКАТОВ
Новости Пятница, 15 октября 2021 12:48
Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. 14 октября 2021 года в Верховном суде Республики Абхазия было начато судебное разбирательство о даче заключения о наличии в действиях депутатов Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба признаков уголовно-наказуемых деяний.
Из представления Генеральной прокуратуры следует, что в действиях Гарри Кокая, по инциденту, имевшему место 30 сентября т.г. на набережной г.Сухум, наличествуют признаки, преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия, а у Алмасхана Ардзинба части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконные, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Судебной коллегией Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Романа Кварчия, Эсмы Корсая и Лии Адлейба, было удовлетворено заявленное адвокатами депутатов Парламента Мариной Тания и Нонной Смыр ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами проверки, представленными прокуратурой.
Следующее судебное заседание назначено на 15 октября 2021 года.