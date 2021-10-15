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Абхазия Информ

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА О ЗАКОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЕПУТАТОВ НС ОТЛОЖЕНО ПО ХОДАТАЙСТВУ АДВОКАТОВ

Новости Пятница, 15 октября 2021 12:48
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РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА О ЗАКОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЕПУТАТОВ НС ОТЛОЖЕНО ПО ХОДАТАЙСТВУ АДВОКАТОВ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. 14 октября 2021 года в Верховном суде Республики Абхазия было начато судебное разбирательство о даче заключения о наличии в действиях депутатов Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба признаков уголовно-наказуемых деяний.

Из представления Генеральной прокуратуры следует, что в действиях Гарри Кокая, по инциденту, имевшему место 30 сентября т.г. на набережной г.Сухум, наличествуют признаки, преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия, а у Алмасхана Ардзинба части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконные, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Судебной коллегией Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Романа Кварчия, Эсмы Корсая и Лии Адлейба, было удовлетворено заявленное адвокатами депутатов Парламента Мариной Тания и Нонной Смыр ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами проверки, представленными прокуратурой. 

Следующее судебное заседание назначено на 15 октября 2021 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 12:54

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