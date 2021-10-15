РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА О ЗАКОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЕПУТАТОВ НС ОТЛОЖЕНО ПО ХОДАТАЙСТВУ АДВОКАТОВ

Из представления Генеральной прокуратуры следует, что в действиях Гарри Кокая, по инциденту, имевшему место 30 сентября т.г. на набережной г.Сухум, наличествуют признаки, преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия, а у Алмасхана Ардзинба части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконные, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.