ДВА ЧЕЛОВЕКА УТОНУЛИ УТРОМ В АКВАТОРИИ ГАГРЫ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 9 часов 6 минут. Работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом, бушевавшем на море. Тела погибших извлечены из воды и доставлены в морг районной больницы.