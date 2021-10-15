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Абхазия Информ

ДВА ЧЕЛОВЕКА УТОНУЛИ УТРОМ В АКВАТОРИИ ГАГРЫ

Новости Пятница, 15 октября 2021 13:04
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Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 9 часов 6 минут. Работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом, бушевавшем на море. Тела погибших извлечены из воды и доставлены в морг районной больницы.

Установлены личности утонувших. Ими оказались жители Липецка – Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и  Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 13:05

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