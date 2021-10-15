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Абхазия Информ

ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БЗЫБЬ» 90-ЛЕТ

Новости Пятница, 15 октября 2021 13:11
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ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БЗЫБЬ» 90-ЛЕТ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии поздравляет  коллектив редакции Гудаутской районной  газеты «Бзыбь» с 90-летним  юбилеем!

Первый номер газеты вышел в свет 15 октября 1931 года, и с тех пор название этого одного из старейших печатных изданий Абхазии несколько раз менялось:

– «За коллективизацию» – 1931-1932 гг.

– «Бзыҧ ҟаҧшь» («Красная Бзыбь») – 1932-1950 гг.

– «Аколлективтә џьа» («Коллективный труд») – 1950-1959 гг.

– 1959-1965 гг. газета не выходила в связи с решением  правительства СССР о нецелесообразности выпуска районных газет.         

– «Бзыбь-Бзыҧ» с 1 июля 1965 г.

В разные годы редакторами газеты были: Михаил Гарцкия, Константин Шершелия, Иван Квеквескири, Виктор Барцыц, Захар Агрба, Аркадий Возба, Арсен Кобахия, Энвер и Михаил Авидзба, Домна Бахтадзе, Давид Убилава, Нурбей Лушба, который руководил газетой дольше всех – с 1967 по 1991 годы, и Анатолий Возба.

В 70-80-е годы газета «Бзыбь» стала одной из самых популярных издании в Абхазии, ее получали в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Донецке, Волгограде, Уфе и других городах. Авторами публикаций являлись политические и общественные деятели Абхазии, ученые, писатели, поэты. Популярность газеты в этот период, в первую очередь, была связана с тем, что на ее страницах публиковались историко-публицистические статьи, воззвания, критические материалы, отражающие дух национально-освободительной борьбы. В частности в газете были опубликованы  «Письмо 130-ти» 1977 года, «Абхазское письмо» 1988 года, текст выступления Владислава Ардзинба на первом съезде Народных депутатов СССР в Москве в 1989 году и многие другие актуальные материалы.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. журналисты и технические работники газеты приняли своих коллег из Сухума, и на базе районной типографии выпускались республиканские газеты «Апсны» и «Республика Абхазия».

Сама Бзыбь» выходила один раз в неделю, печатала оперативные сводки с фронтов, очерки и статьи о героизме бойцов и тружеников тыла, о добровольцах и гуманитарной помощи братских народов. Редакция также издавала боевые листки и пресс-релизы.

С 1994 года по настоящее время редактор газеты «Бзыбь» – Лаврентий Губаз. Газета является  органом Администрации Гудаутского района и районного Собрания, издается  два раза в месяц.

Союз журналистов Абхазии желает коллективу редакции газеты «Бзыбь»профессиональных удач,  достойного продолжения традиций  старших поколений, хороших новостей, крепкого здоровья и благополучия!

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 13:17

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