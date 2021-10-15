ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
Обсуждались ситуация с распространением коронавирусной инфекции, возможности системы здравоохранения удерживать эпидемиологическую ситуацию под контролем, пути решения проблем, связанных с материально-техническим и кадровым обеспечением учреждений, специализирующихся на лечении больных COVID-19, затраты и задолженности государства перед поставщиками препаратов для лечение больных в стационаре.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил членам штаба доклад со статистическими данными заболеваемости и вакцинации.
Он отметил, что показатели заболеваемости за последнее время растут.
«12 октября текущего года был поставлен антирекорд по суточной выявляемости – 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом «Дельта». Течение болезни проходит сложнее. Стационар Сухумской инфекционной больницы заполнен, также на пике своих возможностей работает мобильный военный госпиталь МО РФ, запланировано дополнительно развернуть 30 койко-мест. В Гудаутском ковидном госпитале, при необходимости, будут развернуты дополнительные отделения для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, до 240 койка-мест», – сообщил министр.
На заседании говорилось, что причинами экспонентного роста заболеваемости являются полное игнорирование населением ограничительных мер и низкие темпы вакцинирования. После праздничных дней количество больных людей резко увеличилось. Проводятся торжественные мероприятия, свадьбы, и другие массовые мероприятия. Граждане перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте, в магазинах, в общепите. Население неохотно вакцинируется. Серьёзный рост заболеваемости наблюдается и в соседних странах. Это не предвещает улучшения эпидобстановки в Абхазии.
Эдуард Бутба и представители структурных подразделений Министерства здравоохранения сообщили, что лечебные учреждения оснащены всеми препаратами, используемыми при лечении инфекции.
С начала 2021 года медицинским учреждениям было выдано 415 упаковок Артлегии на сумму 20 млн 695 тыс. рублей, Актемры – 50 упаковок на сумму 3 млн 047 тыс рублей.
Объем отпуска лекарственных препаратов Республиканским унитарным предприятием «Абхазфармация» для лечебных учреждений республики с начала 2021 года: январь – 11 млн рублей, февраль – 8 млн рублей, март – 3 млн рублей, апрель – 6 млн рублей, май – 8 млн рублей, июнь – 9 млн рублей, июль – 22 млн рублей (ощутимый рост заболеваемости).
С ноября 2020 года по 14 октября 2021 года лечебным учреждениям, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, направлено препаратов для бесплатного предоставление заболевшим на сумму 270 млн 737 тыс. рублей.
«В этом году объем направляемых в ЛПУ препаратов увеличился в связи с тем, что вирус стал агрессивнее и заболевание проходит сложнее», – подчеркнули специалисты.
Согласно информации вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, из республиканского бюджета на мероприятия связанные с защитой здоровья населения от COVID-19 с 1 января 2021 года потрачено 368 млн рублей, что на 100 млн больше чем за весь 2020 год.
«Самые масштабные расходы приходятся на лекарственные препараты, реагенты и медицинские изделия, а также на приобретение необходимых товаров, как кислород», – пояснил Делба.
Кроме того, в Гудаутский ковидный госпиталь ежемесячно по решению Президента направляются средства, абсолютно не связанные с медицинской тематикой. Речь идет о средствах на приобретение продуктов питания, ГСМ, канцелярских и хозяйственных принадлежностей и других аналогичных вещей. Таким образом, за текущий период 49, 9 млн рублей потрачено сверх вышеуказанной суммы.
«Еще одним масштабным направлением расходов является выплата дополнительных вознаграждений медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. С 1 января 2021 года на эти цели потрачено 99 млн 900 тыс. рублей», – дополнил министр финансов.
Минфин работает в режиме срочных платежей по заявкам Минздрава, платежи доводятся мгновенно.
Участники заседания обсудили также ситуацию с детской заболеваемостью, темпы вакцинирования преподавательского состава школ республики и организацию безопасного пребыванию учеников в учебных учреждениях.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия констатировал, что локально вводятся карантины в классах и школах, где возникают очаги заболевания. Так, по ситуации на 15 октября в 40 классах республики прерваны занятия, 3 школы закрыты на неделю.
Члены штаба и медики дополнительно обсудят вопрос режима обучения школьников на фоне роста заболеваемости.
Все прочие меры, указанные в Распоряжении президента от 13 августа 2021 года решено продлить.