ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.



Обсуждались ситуация с распространением коронавирусной инфекции, возможности системы здравоохранения удерживать эпидемиологическую ситуацию под контролем, пути решения проблем, связанных с материально-техническим и кадровым обеспечением учреждений, специализирующихся на лечении больных COVID-19, затраты и задолженности государства перед поставщиками препаратов для лечение больных в стационаре.



