КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме, на территории центрального рынка была совершена кража кошелька с деньгами в сумме 125.000 рублей. Преступление оперативно раскрыли сотрудники столичного управления внутренних дел. Задержаны две жительницы Сухума, возбуждено уголовное дело.