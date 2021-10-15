КРАЖА В СУХУМЕ
Новости Пятница, 15 октября 2021 21:13
Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме, на территории центрального рынка была совершена кража кошелька с деньгами в сумме 125.000 рублей. Преступление оперативно раскрыли сотрудники столичного управления внутренних дел. Задержаны две жительницы Сухума, возбуждено уголовное дело.
Смаиловой Таисии Зурабовне 1992 г.р. вменяется кража в крупном размере – ч. 3 ст. 155 УК РА, гражданка заключена под домашний арест. В ходе предварительного следствия было установлено, что факт кражи, совершенной Смаиловой Т.З., был известен так же ранее задержанной гражданке Саиновой, которая скрыла преступление от правоохранительных органов и получила от Смаиловой Т.З. часть похищенных средств за своё молчание.
Саинова Манана Владимировна 2002 г.р. отпущена под подписку о невыезде, последней вменяется ст. 318 УК РА - укрывательство преступления. Ведется следствие.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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