ПОИСКИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ВТОРОЙ ПЕРЕПАДНОЙ ИНГУРГЭС

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. В 09 часов 20 минут на пульт дежурного МЧС Абхазии поступил сигнал о том, что сотрудники, восстанавливающие вторую перепадную ИнгурГЭС, заметили в водном канале тонущего человека. На место происшествия в экстренном порядке были направлены сотрудники ГИМС МЧС, а также спасатели из Очамчыры и Гала.

Место, где видели тонущего, а именно между второй и третьей перепадными станциями, было обследовано на лодке, для чего временно была приостановлена подача воды для снижения её уровня в канале.

Затем был совершен облет значительной территории вокруг канала на вертолете. Поиски проводились всю световую часть дня под руководством министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния. Однако никаких результатов они не дали и будут продолжены завтра.