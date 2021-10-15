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Абхазия Информ

ПОИСКИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ВТОРОЙ ПЕРЕПАДНОЙ ИНГУРГЭС

Новости Пятница, 15 октября 2021 21:19
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ПОИСКИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ВТОРОЙ ПЕРЕПАДНОЙ ИНГУРГЭС

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. В 09 часов 20 минут на пульт дежурного МЧС Абхазии поступил сигнал о том, что сотрудники, восстанавливающие вторую перепадную ИнгурГЭС, заметили в водном канале тонущего человека. На место происшествия в экстренном порядке были направлены сотрудники ГИМС МЧС, а также спасатели из Очамчыры и Гала.

Место, где видели тонущего, а именно между второй и третьей перепадными станциями, было обследовано на лодке, для чего временно была приостановлена подача воды для снижения её уровня в канале.

Затем был совершен облет значительной территории вокруг канала на вертолете. Поиски проводились всю световую часть дня под руководством министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния. Однако никаких результатов они не дали и будут продолжены завтра.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 21:20

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