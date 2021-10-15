В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В ВИДЕ НАЛОГОВ СОБРАНО 589 МЛН РУБЛЕЙ

Фактические налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г. при плане 459 млн 851 тыс. руб. составили 589 млн 294 тыс. руб.

Выполнение плана составило 128% , плановые показатели 9 месяцев 2021 года перевыполнены на 129 млн 442 тыс. руб.

Фактические поступления в бюджет за 9 месяцев 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 244 млн 074 тыс. руб. (данные сравниваются с 2019 годом ввиду наличия карантинных мер 2020 года и отсутствием полноценного летне-курортного сезона)

При этом стоит отметить что фактические поступления за 9 месяцев 2021 года значительно превышают фактические поступления в бюджет за 12 месяцев следующих годов: 2020, 2019, 2018 , 2017 и 2016 годов.

Так за 12 месяцев 2020 года фактические поступления составили 407 млн 991 тыс. руб.; за 12 месяцев 2019 года – 492 млн 931 тыс. руб.; за 12 месяцев 2018 года – 481 млн 803 тыс. руб.; за 12 месяцев 2017 года – 424 млн 609 тыс. руб.; за 12 месяцев 2016 года – 584 млн 285 тыс. руб. Наибольшие поступления налоговых платежей в бюджет до 2021 года были зафиксированы в 2016 году.